Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Elephant תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WELEPHANT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Elephant
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Wrapped Elephant חיזוי מחיר
Wrapped Elephant תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Wrapped Elephant ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004684 בשנת 2025.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Wrapped Elephant ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004918 בשנת 2026.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WELEPHANT הוא $ 0.005164 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WELEPHANT הוא $ 0.005423 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WELEPHANT הוא $ 0.005694 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WELEPHANT הוא $ 0.005978 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Wrapped Elephant עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009739.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Wrapped Elephant עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015863.

לטווח קצר Wrapped Elephant תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורWELEPHANTב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.004684. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWELEPHANT , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004685. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWELEPHANT , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004689. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWELEPHANT הוא $0.004703. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Elephant

--

$ 136.82K
$ 136.82K$ 136.82K

29.21M
29.21M 29.21M

--

המחיר WELEPHANT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, WELEPHANT יש כמות במעגל של 29.21M ושווי שוק כולל של $ 136.82K.

Wrapped Elephant מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Elephantדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Elephant הוא 0.004684USD. היצע במחזור של Wrapped Elephant(WELEPHANT) הוא29.21M WELEPHANT , מה שמעניק לו שווי שוק של $136,817.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    4.78%
    $ 0.000213
    $ 0.004686
    $ 0.004296
  • 7 ימים
    -7.62%
    $ -0.000357
    $ 0.005480
    $ 0.004330
  • 30 ימים
    -14.86%
    $ -0.000696
    $ 0.005480
    $ 0.004330
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Elephant הראה תנועת מחירים של$0.000213 , המשקפת4.78% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Elephant נסחר בשיא של $0.005480 ושפל של $0.004330. נרשם שינוי במחיר של-7.62%. מגמה אחרונה זו מציגה אתWELEPHANT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Wrapped Elephant חווה -14.86%שינוי, המשקף בערך $-0.000696 לערכו. זה מצביע על כך ש WELEPHANT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Elephant (WELEPHANT) מודול חיזוי מחיר עובד?

Wrapped Elephant מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WELEPHANTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Elephant לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WELEPHANT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Elephant. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWELEPHANT .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWELEPHANT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Elephant.

מדוע WELEPHANT חיזוי מחירים חשוב?

WELEPHANT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 03:37:36 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.