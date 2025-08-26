Wrapped AVAX (WAVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 23.26 $ 23.26 $ 23.26 24 שעות נמוך $ 25.9 $ 25.9 $ 25.9 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 23.26$ 23.26 $ 23.26 גבוה 24 שעות $ 25.9$ 25.9 $ 25.9 שיא כל הזמנים $ 2,000.68$ 2,000.68 $ 2,000.68 המחיר הנמוך ביותר $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.86% שינוי מחיר (1D) -9.37% שינוי מחיר (7D) -2.23% שינוי מחיר (7D) -2.23%

Wrapped AVAX (WAVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $23.25. במהלך 24 השעות האחרונות, WAVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 23.26 לבין שיא של $ 25.9, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,000.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7.91.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAVAX השתנה ב -1.86% במהלך השעה האחרונה, -9.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped AVAX (WAVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 375.37M$ 375.37M $ 375.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 375.37M$ 375.37M $ 375.37M אספקת מחזור 16.10M 16.10M 16.10M אספקה כוללת 16,102,879.94729784 16,102,879.94729784 16,102,879.94729784

שווי השוק הנוכחי של Wrapped AVAX הוא $ 375.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAVAX הוא 16.10M, עם היצע כולל של 16102879.94729784. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 375.37M.