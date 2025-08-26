WOWswap (WOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 70.0$ 70.0 $ 70.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01135594$ 0.01135594 $ 0.01135594 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.19% שינוי מחיר (7D) +4.19%

WOWswap (WOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03150699. במהלך 24 השעות האחרונות, WOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 70.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01135594.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WOWswap (WOW) מידע שוק

שווי שוק $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.51K$ 31.51K $ 31.51K אספקת מחזור 656.67K 656.67K 656.67K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WOWswap הוא $ 20.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOW הוא 656.67K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.51K.