WOWO (WOWO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00206658$ 0.00206658 $ 0.00206658 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.91% שינוי מחיר (1D) -5.00% שינוי מחיר (7D) -2.95% שינוי מחיר (7D) -2.95%

WOWO (WOWO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOWO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOWOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00206658, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOWO השתנה ב -0.91% במהלך השעה האחרונה, -5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WOWO (WOWO) מידע שוק

שווי שוק $ 104.69K$ 104.69K $ 104.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 134.07K$ 134.07K $ 134.07K אספקת מחזור 741.09M 741.09M 741.09M אספקה כוללת 949,017,100.0 949,017,100.0 949,017,100.0

שווי השוק הנוכחי של WOWO הוא $ 104.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOWO הוא 741.09M, עם היצע כולל של 949017100.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.07K.