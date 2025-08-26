Wombat (WOMBAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0160622$ 0.0160622 $ 0.0160622 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -1.82% שינוי מחיר (7D) -9.58% שינוי מחיר (7D) -9.58%

Wombat (WOMBAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOMBAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOMBATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0160622, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOMBAT השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -1.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wombat (WOMBAT) מידע שוק

שווי שוק $ 234.98K$ 234.98K $ 234.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 733.26K$ 733.26K $ 733.26K אספקת מחזור 3.20B 3.20B 3.20B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wombat הוא $ 234.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOMBAT הוא 3.20B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 733.26K.