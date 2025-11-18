WOLFI מחיר היום

מחיר WOLFI (WOLFI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WOLFI ל USD הוא -- לכל WOLFI.

WOLFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 383,778, עם היצע במחזור של 10.00B WOLFI. ב‑24 השעות האחרונות, WOLFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00191356, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WOLFI נע ב +0.92% בשעה האחרונה ו -42.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WOLFI (WOLFI) מידע שוק

שווי שוק $ 383.78K$ 383.78K $ 383.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 383.78K$ 383.78K $ 383.78K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

