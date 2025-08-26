עוד על SKULL

Wolf Skull סֵמֶל

Wolf Skull מחיר (SKULL)

לא רשום

1 SKULL ל USDמחיר חי:

--
----
+3.20%1D
USD
Wolf Skull (SKULL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:59:40 (UTC+8)

Wolf Skull (SKULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

+3.20%

+38.49%

+38.49%

Wolf Skull (SKULL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKULL השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, +3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.49% ב-7 הימים האחרונים.

Wolf Skull (SKULL) מידע שוק

$ 52.04K
$ 52.04K$ 52.04K

--
----

$ 52.04K
$ 52.04K$ 52.04K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wolf Skull הוא $ 52.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKULL הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.04K.

Wolf Skull (SKULL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wolf Skullל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf Skull ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWolf Skull ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wolf Skullל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.20%
30 ימים$ 0+50.34%
60 ימים$ 0+31.60%
90 ימים$ 0--

מה זהWolf Skull (SKULL)

Wolfskull is Matt Furie’s most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book ‘Mindviscosity’. He’s back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey. Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation “Mindviscosity”. This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize.

Wolf Skull (SKULL) משאב

האתר הרשמי

Wolf Skullתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wolf Skull (SKULL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wolf Skull (SKULL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wolf Skull.

בדוק את Wolf Skull תחזית המחיר עכשיו‏!

SKULL למטבעות מקומיים

Wolf Skull (SKULL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wolf Skull (SKULL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKULL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wolf Skull (SKULL)

כמה שווה Wolf Skull (SKULL) היום?
החי SKULLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKULL ל USD?
המחיר הנוכחי של SKULL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wolf Skull?
שווי השוק של SKULL הוא $ 52.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKULL?
ההיצע במחזור של SKULL הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKULL?
‏‏SKULL השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKULL?
SKULL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SKULL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKULL הוא -- USD.
האם SKULL יעלה השנה?
SKULL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKULL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:59:40 (UTC+8)

Wolf Skull (SKULL) עדכונים חשובים מהתעשייה

