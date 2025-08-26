Wizardia מחיר (WZRD)
-0.00%
-5.59%
-5.86%
-5.86%
Wizardia (WZRD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WZRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WZRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.520856, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WZRD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Wizardia הוא $ 42.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WZRD הוא 105.13M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.35K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Wizardiaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWizardia ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWizardia ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wizardiaל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-5.59%
|30 ימים
|$ 0
|-31.87%
|60 ימים
|$ 0
|-34.88%
|90 ימים
|$ 0
|--
Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments.
