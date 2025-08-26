Wifmas (WIFMAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00111932$ 0.00111932 $ 0.00111932 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.85% שינוי מחיר (1D) -4.34% שינוי מחיר (7D) -3.46% שינוי מחיר (7D) -3.46%

Wifmas (WIFMAS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WIFMAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIFMASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00111932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIFMAS השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -4.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wifmas (WIFMAS) מידע שוק

שווי שוק $ 26.74K$ 26.74K $ 26.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.74K$ 26.74K $ 26.74K אספקת מחזור 998.10M 998.10M 998.10M אספקה כוללת 998,102,261.096872 998,102,261.096872 998,102,261.096872

שווי השוק הנוכחי של Wifmas הוא $ 26.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIFMAS הוא 998.10M, עם היצע כולל של 998102261.096872. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.74K.