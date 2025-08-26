עוד על WHISPY

Whispy סֵמֶל

Whispy מחיר (WHISPY)

לא רשום

1 WHISPY ל USDמחיר חי:

--
----
-1.40%1D
USD
Whispy (WHISPY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:12:16 (UTC+8)

Whispy (WHISPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001288
$ 0.00001288$ 0.00001288
24 שעות נמוך
$ 0.00001334
$ 0.00001334$ 0.00001334
גבוה 24 שעות

$ 0.00001288
$ 0.00001288$ 0.00001288

$ 0.00001334
$ 0.00001334$ 0.00001334

$ 0.00167062
$ 0.00167062$ 0.00167062

$ 0.00000771
$ 0.00000771$ 0.00000771

-0.26%

-1.44%

+7.50%

+7.50%

Whispy (WHISPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001308. במהלך 24 השעות האחרונות, WHISPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001288 לבין שיא של $ 0.00001334, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHISPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00167062, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000771.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHISPY השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whispy (WHISPY) מידע שוק

$ 13.14K
$ 13.14K$ 13.14K

--
----

$ 13.14K
$ 13.14K$ 13.14K

998.92M
998.92M 998.92M

998,917,455.182779
998,917,455.182779 998,917,455.182779

שווי השוק הנוכחי של Whispy הוא $ 13.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHISPY הוא 998.92M, עם היצע כולל של 998917455.182779. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.14K.

Whispy (WHISPY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Whispyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhispy ל USDהיה . $ -0.0000005945.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhispy ל USDהיה $ +0.0000045158.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Whispyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.44%
30 ימים$ -0.0000005945-4.54%
60 ימים$ +0.0000045158+34.53%
90 ימים$ 0--

מה זהWhispy (WHISPY)

The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders.

Whispy (WHISPY) משאב

האתר הרשמי

Whispyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Whispy (WHISPY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Whispy (WHISPY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Whispy.

בדוק את Whispy תחזית המחיר עכשיו‏!

WHISPY למטבעות מקומיים

Whispy (WHISPY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Whispy (WHISPY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHISPY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Whispy (WHISPY)

כמה שווה Whispy (WHISPY) היום?
החי WHISPYהמחיר ב USD הוא 0.00001308 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHISPY ל USD?
המחיר הנוכחי של WHISPY ל USD הוא $ 0.00001308. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Whispy?
שווי השוק של WHISPY הוא $ 13.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHISPY?
ההיצע במחזור של WHISPY הוא 998.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHISPY?
‏‏WHISPY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00167062 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHISPY?
WHISPY ‏‏רשם מחירATL של 0.00000771 USD.
מהו נפח המסחר של WHISPY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHISPY הוא -- USD.
האם WHISPY יעלה השנה?
WHISPY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHISPY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:12:16 (UTC+8)

