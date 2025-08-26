Whispy (WHISPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001288 $ 0.00001288 $ 0.00001288 24 שעות נמוך $ 0.00001334 $ 0.00001334 $ 0.00001334 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001288$ 0.00001288 $ 0.00001288 גבוה 24 שעות $ 0.00001334$ 0.00001334 $ 0.00001334 שיא כל הזמנים $ 0.00167062$ 0.00167062 $ 0.00167062 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000771$ 0.00000771 $ 0.00000771 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -1.44% שינוי מחיר (7D) +7.50% שינוי מחיר (7D) +7.50%

Whispy (WHISPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001308. במהלך 24 השעות האחרונות, WHISPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001288 לבין שיא של $ 0.00001334, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHISPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00167062, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000771.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHISPY השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whispy (WHISPY) מידע שוק

שווי שוק $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K אספקת מחזור 998.92M 998.92M 998.92M אספקה כוללת 998,917,455.182779 998,917,455.182779 998,917,455.182779

שווי השוק הנוכחי של Whispy הוא $ 13.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHISPY הוא 998.92M, עם היצע כולל של 998917455.182779. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.14K.