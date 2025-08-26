web3war (FPS) מידע על מחיר (USD)

web3war (FPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01844391. במהלך 24 השעות האחרונות, FPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01812468 לבין שיא של $ 0.01906482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.482493, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01111406.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FPS השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -2.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

web3war (FPS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של web3war הוא $ 702.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FPS הוא 38.09M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.77M.