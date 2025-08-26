Waves Ducks (EGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3,737.52$ 3,737.52 $ 3,737.52 המחיר הנמוך ביותר $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Waves Ducks (EGG) המחיר בזמן אמת של הוא $1.77. במהלך 24 השעות האחרונות, EGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,737.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.55.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waves Ducks (EGG) מידע שוק

שווי שוק $ 183.80K$ 183.80K $ 183.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M אספקת מחזור 104.05K 104.05K 104.05K אספקה כוללת 989,212.0 989,212.0 989,212.0

שווי השוק הנוכחי של Waves Ducks הוא $ 183.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGG הוא 104.05K, עם היצע כולל של 989212.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.75M.