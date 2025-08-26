WaterNeuron (WTN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.133918 $ 0.133918 $ 0.133918 24 שעות נמוך $ 0.156463 $ 0.156463 $ 0.156463 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.133918$ 0.133918 $ 0.133918 גבוה 24 שעות $ 0.156463$ 0.156463 $ 0.156463 שיא כל הזמנים $ 0.956263$ 0.956263 $ 0.956263 המחיר הנמוך ביותר $ 0.054954$ 0.054954 $ 0.054954 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -12.08% שינוי מחיר (7D) -3.26% שינוי מחיר (7D) -3.26%

WaterNeuron (WTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.134745. במהלך 24 השעות האחרונות, WTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.133918 לבין שיא של $ 0.156463, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.956263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.054954.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTN השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -12.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WaterNeuron (WTN) מידע שוק

שווי שוק $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M אספקת מחזור 116.97M 116.97M 116.97M אספקה כוללת 116,969,438.6316372 116,969,438.6316372 116,969,438.6316372

שווי השוק הנוכחי של WaterNeuron הוא $ 15.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTN הוא 116.97M, עם היצע כולל של 116969438.6316372. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.77M.