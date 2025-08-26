Warthog (WART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.134151 $ 0.134151 $ 0.134151 24 שעות נמוך $ 0.145922 $ 0.145922 $ 0.145922 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.134151$ 0.134151 $ 0.134151 גבוה 24 שעות $ 0.145922$ 0.145922 $ 0.145922 שיא כל הזמנים $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 המחיר הנמוך ביותר $ 0.053306$ 0.053306 $ 0.053306 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -3.11% שינוי מחיר (7D) +2.94% שינוי מחיר (7D) +2.94%

Warthog (WART) המחיר בזמן אמת של הוא $0.138031. במהלך 24 השעות האחרונות, WART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.134151 לבין שיא של $ 0.145922, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.053306.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WART השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -3.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Warthog (WART) מידע שוק

שווי שוק $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M אספקת מחזור 9.82M 9.82M 9.82M אספקה כוללת 9,821,974.0 9,821,974.0 9,821,974.0

שווי השוק הנוכחי של Warthog הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WART הוא 9.82M, עם היצע כולל של 9821974.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.