Wand (WAND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00824633 $ 0.00824633 $ 0.00824633 24 שעות נמוך $ 0.00850578 $ 0.00850578 $ 0.00850578 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00824633$ 0.00824633 $ 0.00824633 גבוה 24 שעות $ 0.00850578$ 0.00850578 $ 0.00850578 שיא כל הזמנים $ 0.053002$ 0.053002 $ 0.053002 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00508731$ 0.00508731 $ 0.00508731 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.56% שינוי מחיר (7D) -0.88% שינוי מחיר (7D) -0.88%

Wand (WAND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0082874. במהלך 24 השעות האחרונות, WAND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00824633 לבין שיא של $ 0.00850578, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WANDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.053002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00508731.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAND השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wand (WAND) מידע שוק

שווי שוק $ 25.58K$ 25.58K $ 25.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 994.46K$ 994.46K $ 994.46K אספקת מחזור 3.09M 3.09M 3.09M אספקה כוללת 119,996,195.274319 119,996,195.274319 119,996,195.274319

שווי השוק הנוכחי של Wand הוא $ 25.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAND הוא 3.09M, עם היצע כולל של 119996195.274319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 994.46K.