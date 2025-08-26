wanBTC (WANBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 108,691 גבוה 24 שעות $ 114,385 שיא כל הזמנים $ 125,598 המחיר הנמוך ביותר $ 15,476.02 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -3.18% שינוי מחיר (7D) -7.32%

wanBTC (WANBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,697. במהלך 24 השעות האחרונות, WANBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,691 לבין שיא של $ 114,385, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WANBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 125,598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15,476.02.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WANBTC השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

wanBTC (WANBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.65M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.65M אספקת מחזור 24.20 אספקה כוללת 24.19525857

שווי השוק הנוכחי של wanBTC הוא $ 2.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WANBTC הוא 24.20, עם היצע כולל של 24.19525857. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.65M.