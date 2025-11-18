Wakehacker by Virtuals מחיר היום

מחיר Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00029499, עם שינוי של 7.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAKEAI ל USD הוא $ 0.00029499 לכל WAKEAI.

Wakehacker by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 191,745, עם היצע במחזור של 650.00M WAKEAI. ב‑24 השעות האחרונות, WAKEAI סחר בין $ 0.00029329 (נמוך) ל $ 0.00032166 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00132264, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014284.

ביצועים לטווח קצר, WAKEAI נע ב -- בשעה האחרונה ו -23.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) מידע שוק

שווי שוק $ 191.75K$ 191.75K $ 191.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 294.99K$ 294.99K $ 294.99K אספקת מחזור 650.00M 650.00M 650.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wakehacker by Virtuals הוא $ 191.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAKEAI הוא 650.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.99K.