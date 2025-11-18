VOI Network מחיר היום

מחיר VOI Network (VOI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00044827, עם שינוי של 6.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VOI ל USD הוא $ 0.00044827 לכל VOI.

VOI Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 884,899, עם היצע במחזור של 1.98B VOI. ב‑24 השעות האחרונות, VOI סחר בין $ 0.00043795 (נמוך) ל $ 0.00048025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01353747, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00036881.

ביצועים לטווח קצר, VOI נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו +12.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VOI Network (VOI) מידע שוק

שווי שוק $ 884.90K$ 884.90K $ 884.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M אספקת מחזור 1.98B 1.98B 1.98B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VOI Network הוא $ 884.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VOI הוא 1.98B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.48M.