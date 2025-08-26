VLaunch (VPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00777335 $ 0.00777335 $ 0.00777335 24 שעות נמוך $ 0.0086136 $ 0.0086136 $ 0.0086136 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00777335$ 0.00777335 $ 0.00777335 גבוה 24 שעות $ 0.0086136$ 0.0086136 $ 0.0086136 שיא כל הזמנים $ 0.068909$ 0.068909 $ 0.068909 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -7.03% שינוי מחיר (7D) +25.32% שינוי מחיר (7D) +25.32%

VLaunch (VPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00797669. במהלך 24 השעות האחרונות, VPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00777335 לבין שיא של $ 0.0086136, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.068909, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VPAD השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -7.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VLaunch (VPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M אספקת מחזור 452.52M 452.52M 452.52M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VLaunch הוא $ 3.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VPAD הוא 452.52M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.99M.