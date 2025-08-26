ViralMind (VIRAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002838 $ 0.00002838 $ 0.00002838 24 שעות נמוך $ 0.00003194 $ 0.00003194 $ 0.00003194 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002838$ 0.00002838 $ 0.00002838 גבוה 24 שעות $ 0.00003194$ 0.00003194 $ 0.00003194 שיא כל הזמנים $ 0.01913994$ 0.01913994 $ 0.01913994 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002575$ 0.00002575 $ 0.00002575 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -9.70% שינוי מחיר (7D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.09%

ViralMind (VIRAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000287. במהלך 24 השעות האחרונות, VIRAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002838 לבין שיא של $ 0.00003194, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIRALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01913994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002575.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIRAL השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -9.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ViralMind (VIRAL) מידע שוק

שווי שוק $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.84K$ 28.84K $ 28.84K אספקת מחזור 965.83M 965.83M 965.83M אספקה כוללת 999,897,619.66428 999,897,619.66428 999,897,619.66428

שווי השוק הנוכחי של ViralMind הוא $ 27.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIRAL הוא 965.83M, עם היצע כולל של 999897619.66428. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.84K.