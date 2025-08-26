Vidya (VIDYA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01792822 $ 0.01792822 $ 0.01792822 24 שעות נמוך $ 0.02197801 $ 0.02197801 $ 0.02197801 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01792822$ 0.01792822 $ 0.01792822 גבוה 24 שעות $ 0.02197801$ 0.02197801 $ 0.02197801 שיא כל הזמנים $ 0.554225$ 0.554225 $ 0.554225 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01275099$ 0.01275099 $ 0.01275099 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -15.04% שינוי מחיר (7D) -12.11% שינוי מחיר (7D) -12.11%

Vidya (VIDYA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01845135. במהלך 24 השעות האחרונות, VIDYA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01792822 לבין שיא של $ 0.02197801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIDYAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.554225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01275099.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIDYA השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -15.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vidya (VIDYA) מידע שוק

שווי שוק $ 744.01K$ 744.01K $ 744.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 915.68K$ 915.68K $ 915.68K אספקת מחזור 40.63M 40.63M 40.63M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vidya הוא $ 744.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIDYA הוא 40.63M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 915.68K.