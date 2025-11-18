Vibe Coding Meta מחיר היום

מחיר Vibe Coding Meta (VIBECODER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005072, עם שינוי של 9.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIBECODER ל USD הוא $ 0.00005072 לכל VIBECODER.

Vibe Coding Meta כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,191, עם היצע במחזור של 969.92M VIBECODER. ב‑24 השעות האחרונות, VIBECODER סחר בין $ 0.00004754 (נמוך) ל $ 0.00005627 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00065667, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003453.

ביצועים לטווח קצר, VIBECODER נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +11.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) מידע שוק

שווי שוק $ 49.19K$ 49.19K $ 49.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.19K$ 49.19K $ 49.19K אספקת מחזור 969.92M 969.92M 969.92M אספקה כוללת 969,922,174.888224 969,922,174.888224 969,922,174.888224

