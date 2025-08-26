VersaGames (VERSA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01382311 $ 0.01382311 $ 0.01382311 24 שעות נמוך $ 0.01422932 $ 0.01422932 $ 0.01422932 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01382311$ 0.01382311 $ 0.01382311 גבוה 24 שעות $ 0.01422932$ 0.01422932 $ 0.01422932 שיא כל הזמנים $ 0.100492$ 0.100492 $ 0.100492 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -0.96% שינוי מחיר (7D) -0.42% שינוי מחיר (7D) -0.42%

VersaGames (VERSA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01393173. במהלך 24 השעות האחרונות, VERSA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01382311 לבין שיא של $ 0.01422932, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERSAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100492, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERSA השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VersaGames (VERSA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M אספקת מחזור 108.10M 108.10M 108.10M אספקה כוללת 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VersaGames הוא $ 1.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERSA הוא 108.10M, עם היצע כולל של 320000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.46M.