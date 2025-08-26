Verida Token (VDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00234389 גבוה 24 שעות $ 0.00276975 שיא כל הזמנים $ 0.11457 המחיר הנמוך ביותר $ 0.002341 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) +3.86% שינוי מחיר (7D) -11.80%

Verida Token (VDA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00251026. במהלך 24 השעות האחרונות, VDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00234389 לבין שיא של $ 0.00276975, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11457, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002341.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VDA השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, +3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Verida Token (VDA) מידע שוק

שווי שוק $ 806.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.51M אספקת מחזור 321.12M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Verida Token הוא $ 806.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VDA הוא 321.12M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.51M.