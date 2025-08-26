עוד על VDA

Verida Token סֵמֶל

Verida Token מחיר (VDA)

1 VDA ל USDמחיר חי:

$0.00251115
$0.00251115
+3.80%1D
Verida Token (VDA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:23:17 (UTC+8)

Verida Token (VDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.47%

+3.86%

-11.80%

-11.80%

Verida Token (VDA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00251026. במהלך 24 השעות האחרונות, VDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00234389 לבין שיא של $ 0.00276975, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11457, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002341.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VDA השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, +3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Verida Token (VDA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Verida Token הוא $ 806.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VDA הוא 321.12M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.51M.

Verida Token (VDA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Verida Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVerida Token ל USDהיה . $ -0.0004481356.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVerida Token ל USDהיה $ -0.0003551583.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Verida Tokenל USDהיה $ -0.001490922258759542.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.86%
30 ימים$ -0.0004481356-17.85%
60 ימים$ -0.0003551583-14.14%
90 ימים$ -0.001490922258759542-37.26%

מה זהVerida Token (VDA)

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.

Verida Token (VDA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Verida Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Verida Token (VDA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Verida Token (VDA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Verida Token.

בדוק את Verida Token תחזית המחיר עכשיו‏!

VDA למטבעות מקומיים

Verida Token (VDA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Verida Token (VDA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VDA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Verida Token (VDA)

כמה שווה Verida Token (VDA) היום?
החי VDAהמחיר ב USD הוא 0.00251026 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VDA ל USD?
המחיר הנוכחי של VDA ל USD הוא $ 0.00251026. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Verida Token?
שווי השוק של VDA הוא $ 806.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VDA?
ההיצע במחזור של VDA הוא 321.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VDA?
‏‏VDA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11457 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VDA?
VDA ‏‏רשם מחירATL של 0.002341 USD.
מהו נפח המסחר של VDA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VDA הוא -- USD.
האם VDA יעלה השנה?
VDA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VDA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:23:17 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.