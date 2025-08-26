עוד על VUSD

VUSD מידע על מחיר

VUSD אתר רשמי

VUSD טוקניומיקה

VUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Veno USD סֵמֶל

Veno USD מחיר (VUSD)

לא רשום

1 VUSD ל USDמחיר חי:

$0.994089
$0.994089$0.994089
-0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Veno USD (VUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:08:57 (UTC+8)

Veno USD (VUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.994198
$ 0.994198$ 0.994198
24 שעות נמוך
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
גבוה 24 שעות

$ 0.994198
$ 0.994198$ 0.994198

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

$ 0.90303
$ 0.90303$ 0.90303

-0.71%

-0.83%

-0.77%

-0.77%

Veno USD (VUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994089. במהלך 24 השעות האחרונות, VUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.994198 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.90303.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VUSD השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -0.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Veno USD (VUSD) מידע שוק

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

3.30M
3.30M 3.30M

3,319,371.005507295
3,319,371.005507295 3,319,371.005507295

שווי השוק הנוכחי של Veno USD הוא $ 3.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VUSD הוא 3.30M, עם היצע כולל של 3319371.005507295. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.30M.

Veno USD (VUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Veno USDל USDהיה $ -0.0083703558993594.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVeno USD ל USDהיה . $ -0.0103299764.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVeno USD ל USDהיה $ -0.0039358965.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Veno USDל USDהיה $ -0.0013027461161816.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0083703558993594-0.83%
30 ימים$ -0.0103299764-1.03%
60 ימים$ -0.0039358965-0.39%
90 ימים$ -0.0013027461161816-0.13%

מה זהVeno USD (VUSD)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Veno USD (VUSD) משאב

האתר הרשמי

Veno USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Veno USD (VUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Veno USD (VUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Veno USD.

בדוק את Veno USD תחזית המחיר עכשיו‏!

VUSD למטבעות מקומיים

Veno USD (VUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Veno USD (VUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Veno USD (VUSD)

כמה שווה Veno USD (VUSD) היום?
החי VUSDהמחיר ב USD הוא 0.994089 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של VUSD ל USD הוא $ 0.994089. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Veno USD?
שווי השוק של VUSD הוא $ 3.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VUSD?
ההיצע במחזור של VUSD הוא 3.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VUSD?
‏‏VUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.066 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VUSD?
VUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.90303 USD.
מהו נפח המסחר של VUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VUSD הוא -- USD.
האם VUSD יעלה השנה?
VUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:08:57 (UTC+8)

Veno USD (VUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.