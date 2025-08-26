Veno USD (VUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.994198 $ 0.994198 $ 0.994198 24 שעות נמוך $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.994198$ 0.994198 $ 0.994198 גבוה 24 שעות $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 שיא כל הזמנים $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 המחיר הנמוך ביותר $ 0.90303$ 0.90303 $ 0.90303 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -0.83% שינוי מחיר (7D) -0.77% שינוי מחיר (7D) -0.77%

Veno USD (VUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994089. במהלך 24 השעות האחרונות, VUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.994198 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.90303.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VUSD השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -0.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Veno USD (VUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M אספקת מחזור 3.30M 3.30M 3.30M אספקה כוללת 3,319,371.005507295 3,319,371.005507295 3,319,371.005507295

שווי השוק הנוכחי של Veno USD הוא $ 3.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VUSD הוא 3.30M, עם היצע כולל של 3319371.005507295. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.30M.