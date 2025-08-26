Vendetta (VDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00399812 $ 0.00399812 $ 0.00399812 24 שעות נמוך $ 0.00406276 $ 0.00406276 $ 0.00406276 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00399812$ 0.00399812 $ 0.00399812 גבוה 24 שעות $ 0.00406276$ 0.00406276 $ 0.00406276 שיא כל הזמנים $ 0.537905$ 0.537905 $ 0.537905 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00399812$ 0.00399812 $ 0.00399812 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -1.43% שינוי מחיר (7D) -4.05% שינוי מחיר (7D) -4.05%

Vendetta (VDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00400449. במהלך 24 השעות האחרונות, VDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00399812 לבין שיא של $ 0.00406276, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.537905, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00399812.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VDT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vendetta (VDT) מידע שוק

שווי שוק $ 50.40K$ 50.40K $ 50.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 400.35K$ 400.35K $ 400.35K אספקת מחזור 12.59M 12.59M 12.59M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vendetta הוא $ 50.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VDT הוא 12.59M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 400.35K.