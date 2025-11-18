Veil Token מחיר היום

מחיר Veil Token (VEIL) בזמן אמת היום הוא $ 0.161071, עם שינוי של 13.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VEIL ל USD הוא $ 0.161071 לכל VEIL.

Veil Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,138,012, עם היצע במחזור של 68.72M VEIL. ב‑24 השעות האחרונות, VEIL סחר בין $ 0.151546 (נמוך) ל $ 0.186104 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.310953, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02251824.

ביצועים לטווח קצר, VEIL נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו -5.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Veil Token (VEIL) מידע שוק

שווי שוק $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M אספקת מחזור 68.72M 68.72M 68.72M אספקה כוללת 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

שווי השוק הנוכחי של Veil Token הוא $ 11.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VEIL הוא 68.72M, עם היצע כולל של 79999999.93845622. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.97M.