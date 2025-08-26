Vanity (VNTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -6.72% שינוי מחיר (7D) +5.20% שינוי מחיר (7D) +5.20%

Vanity (VNTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VNTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNTY השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -6.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vanity (VNTY) מידע שוק

שווי שוק $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K אספקת מחזור 999.44M 999.44M 999.44M אספקה כוללת 999,439,085.423929 999,439,085.423929 999,439,085.423929

שווי השוק הנוכחי של Vanity הוא $ 15.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VNTY הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999439085.423929. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.23K.