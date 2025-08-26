עוד על UXD

UXD Stablecoin סֵמֶל

UXD Stablecoin מחיר (UXD)

לא רשום

1 UXD ל USDמחיר חי:

$0.999291
$0.999291$0.999291
-0.10%1D
USD
UXD Stablecoin (UXD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:19 (UTC+8)

UXD Stablecoin (UXD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.998961
$ 0.998961$ 0.998961
24 שעות נמוך
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.998961
$ 0.998961$ 0.998961

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

$ 0.052523
$ 0.052523$ 0.052523

+0.01%

-0.11%

-0.02%

-0.02%

UXD Stablecoin (UXD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999291. במהלך 24 השעות האחרונות, UXD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998961 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UXDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.052523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UXD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UXD Stablecoin (UXD) מידע שוק

$ 302.93K
$ 302.93K$ 302.93K

--
----

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

303.14K
303.14K 303.14K

8,999,954.586342
8,999,954.586342 8,999,954.586342

שווי השוק הנוכחי של UXD Stablecoin הוא $ 302.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UXD הוא 303.14K, עם היצע כולל של 8999954.586342. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.99M.

UXD Stablecoin (UXD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של UXD Stablecoinל USDהיה $ -0.0011653038887313.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUXD Stablecoin ל USDהיה . $ +0.0000541615.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUXD Stablecoin ל USDהיה $ +0.0043774941.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UXD Stablecoinל USDהיה $ +0.0013977291578954.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0011653038887313-0.11%
30 ימים$ +0.0000541615+0.01%
60 ימים$ +0.0043774941+0.44%
90 ימים$ +0.0013977291578954+0.14%

מה זהUXD Stablecoin (UXD)

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

UXD Stablecoin (UXD) משאב

האתר הרשמי

UXD Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UXD Stablecoin (UXD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UXD Stablecoin (UXD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UXD Stablecoin.

בדוק את UXD Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

UXD למטבעות מקומיים

UXD Stablecoin (UXD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UXD Stablecoin (UXD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UXD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על UXD Stablecoin (UXD)

כמה שווה UXD Stablecoin (UXD) היום?
החי UXDהמחיר ב USD הוא 0.999291 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UXD ל USD?
המחיר הנוכחי של UXD ל USD הוא $ 0.999291. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UXD Stablecoin?
שווי השוק של UXD הוא $ 302.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UXD?
ההיצע במחזור של UXD הוא 303.14K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UXD?
‏‏UXD השיג מחיר שיא (ATH) של 5.03 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UXD?
UXD ‏‏רשם מחירATL של 0.052523 USD.
מהו נפח המסחר של UXD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UXD הוא -- USD.
האם UXD יעלה השנה?
UXD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UXD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:19 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.