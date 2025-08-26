UXD Stablecoin (UXD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.998961 $ 0.998961 $ 0.998961 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.998961$ 0.998961 $ 0.998961 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 המחיר הנמוך ביותר $ 0.052523$ 0.052523 $ 0.052523 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.11% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

UXD Stablecoin (UXD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999291. במהלך 24 השעות האחרונות, UXD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998961 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UXDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.052523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UXD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UXD Stablecoin (UXD) מידע שוק

שווי שוק $ 302.93K$ 302.93K $ 302.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M אספקת מחזור 303.14K 303.14K 303.14K אספקה כוללת 8,999,954.586342 8,999,954.586342 8,999,954.586342

שווי השוק הנוכחי של UXD Stablecoin הוא $ 302.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UXD הוא 303.14K, עם היצע כולל של 8999954.586342. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.99M.