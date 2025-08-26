uTON (UTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 24 שעות נמוך $ 3.19 $ 3.19 $ 3.19 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 גבוה 24 שעות $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 שיא כל הזמנים $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 המחיר הנמוך ביותר $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -1.87% שינוי מחיר (7D) -2.04% שינוי מחיר (7D) -2.04%

uTON (UTON) המחיר בזמן אמת של הוא $3.13. במהלך 24 השעות האחרונות, UTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.12 לבין שיא של $ 3.19, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.47.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UTON השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -1.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

uTON (UTON) מידע שוק

שווי שוק $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M אספקת מחזור 3.05M 3.05M 3.05M אספקה כוללת 3,046,178.02762325 3,046,178.02762325 3,046,178.02762325

שווי השוק הנוכחי של uTON הוא $ 9.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UTON הוא 3.05M, עם היצע כולל של 3046178.02762325. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.51M.