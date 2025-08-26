עוד על ETH0

Usual ETH סֵמֶל

Usual ETH מחיר (ETH0)

לא רשום

1 ETH0 ל USDמחיר חי:

-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Usual ETH (ETH0) טבלת מחירים חיה
Usual ETH (ETH0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.44%

-8.96%

+0.32%

+0.32%

Usual ETH (ETH0) המחיר בזמן אמת של הוא $4,341.64. במהלך 24 השעות האחרונות, ETH0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,335.52 לבין שיא של $ 4,786.44, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETH0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,937.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,133.68.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETH0 השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -8.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Usual ETH (ETH0) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של Usual ETH הוא $ 60.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETH0 הוא 13.97K, עם היצע כולל של 13970.25712839131. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.65M.

Usual ETH (ETH0) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Usual ETHל USDהיה $ -427.633457604207.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUsual ETH ל USDהיה . $ +682.7263633120.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUsual ETH ל USDהיה $ +3,381.8583925480.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Usual ETHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -427.633457604207-8.96%
30 ימים$ +682.7263633120+15.73%
60 ימים$ +3,381.8583925480+77.89%
90 ימים$ 0--

מה זהUsual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Usual ETH (ETH0) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Usual ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Usual ETH (ETH0) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Usual ETH (ETH0) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Usual ETH.

בדוק את Usual ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

ETH0 למטבעות מקומיים

Usual ETH (ETH0) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Usual ETH (ETH0) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETH0 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Usual ETH (ETH0)

כמה שווה Usual ETH (ETH0) היום?
החי ETH0המחיר ב USD הוא 4,341.64 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETH0 ל USD?
המחיר הנוכחי של ETH0 ל USD הוא $ 4,341.64. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Usual ETH?
שווי השוק של ETH0 הוא $ 60.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETH0?
ההיצע במחזור של ETH0 הוא 13.97K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETH0?
‏‏ETH0 השיג מחיר שיא (ATH) של 4,937.82 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETH0?
ETH0 ‏‏רשם מחירATL של 2,133.68 USD.
מהו נפח המסחר של ETH0?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETH0 הוא -- USD.
האם ETH0 יעלה השנה?
ETH0 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETH0 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
