Usual ETH (ETH0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,335.52 $ 4,335.52 $ 4,335.52 24 שעות נמוך $ 4,786.44 $ 4,786.44 $ 4,786.44 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,335.52$ 4,335.52 $ 4,335.52 גבוה 24 שעות $ 4,786.44$ 4,786.44 $ 4,786.44 שיא כל הזמנים $ 4,937.82$ 4,937.82 $ 4,937.82 המחיר הנמוך ביותר $ 2,133.68$ 2,133.68 $ 2,133.68 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -8.96% שינוי מחיר (7D) +0.32% שינוי מחיר (7D) +0.32%

Usual ETH (ETH0) המחיר בזמן אמת של הוא $4,341.64. במהלך 24 השעות האחרונות, ETH0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,335.52 לבין שיא של $ 4,786.44, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETH0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,937.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,133.68.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETH0 השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -8.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Usual ETH (ETH0) מידע שוק

שווי שוק $ 60.65M$ 60.65M $ 60.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.65M$ 60.65M $ 60.65M אספקת מחזור 13.97K 13.97K 13.97K אספקה כוללת 13,970.25712839131 13,970.25712839131 13,970.25712839131

שווי השוק הנוכחי של Usual ETH הוא $ 60.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETH0 הוא 13.97K, עם היצע כולל של 13970.25712839131. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.65M.