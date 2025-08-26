USAID (USAID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00454852$ 0.00454852 $ 0.00454852 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.05% שינוי מחיר (7D) +5.19% שינוי מחיר (7D) +5.19%

USAID (USAID) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, USAID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USAIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00454852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USAID השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USAID (USAID) מידע שוק

שווי שוק $ 25.44K$ 25.44K $ 25.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.44K$ 25.44K $ 25.44K אספקת מחזור 999.24M 999.24M 999.24M אספקה כוללת 999,237,861.376039 999,237,861.376039 999,237,861.376039

שווי השוק הנוכחי של USAID הוא $ 25.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USAID הוא 999.24M, עם היצע כולל של 999237861.376039. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.44K.