מחיר UPTOBER בזמן אמת היום הוא 0 USD.UPTOBER שווי השוק הוא 64,607 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר UPTOBER ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על UPTOBER

UPTOBER מידע על מחיר

מה זה UPTOBER

UPTOBER אתר רשמי

UPTOBER טוקניומיקה

UPTOBER תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

UPTOBER סֵמֶל

UPTOBER מחיר (UPTOBER)

לא רשום

1 UPTOBER ל USDמחיר חי:

--
----
-12.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
UPTOBER (UPTOBER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 16:50:42 (UTC+8)

UPTOBER מחיר היום

מחיר UPTOBER (UPTOBER) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 12.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UPTOBER ל USD הוא -- לכל UPTOBER.

UPTOBER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,607, עם היצע במחזור של 903.36M UPTOBER. ב‑24 השעות האחרונות, UPTOBER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00416857, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, UPTOBER נע ב -2.60% בשעה האחרונה ו -5.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UPTOBER (UPTOBER) מידע שוק

$ 64.61K
$ 64.61K$ 64.61K

--
----

$ 64.61K
$ 64.61K$ 64.61K

903.36M
903.36M 903.36M

903,362,929.930747
903,362,929.930747 903,362,929.930747

שווי השוק הנוכחי של UPTOBER הוא $ 64.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPTOBER הוא 903.36M, עם היצע כולל של 903362929.930747. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.61K.

UPTOBER היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00416857
$ 0.00416857$ 0.00416857

$ 0
$ 0$ 0

-2.60%

-12.90%

-5.66%

-5.66%

UPTOBER (UPTOBER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של UPTOBERל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUPTOBER ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUPTOBER ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UPTOBERל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.90%
30 ימים$ 0-68.37%
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור UPTOBER

UPTOBER (UPTOBER) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של UPTOBER הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
UPTOBER (UPTOBER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של UPTOBER עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר UPTOBER יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור UPTOBER תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על UPTOBER תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

UPTOBER (UPTOBER) משאב

האתר הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UPTOBER

כמה שווה 1 UPTOBER ב-2030?
אם UPTOBER תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של UPTOBER מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 16:50:42 (UTC+8)

UPTOBER (UPTOBER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על UPTOBER

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.