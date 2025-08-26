Upgrates (UPG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01090032 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -4.66% שינוי מחיר (7D) -2.84%

Upgrates (UPG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UPG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01090032, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPG השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Upgrates (UPG) מידע שוק

שווי שוק $ 16.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.37K אספקת מחזור 901.73M אספקה כוללת 901,734,265.90793

שווי השוק הנוכחי של Upgrates הוא $ 16.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPG הוא 901.73M, עם היצע כולל של 901734265.90793. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.37K.