Unique Utility (UNQT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00048324 24 שעות נמוך $ 0.00051395 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.220548 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00034613 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.12% שינוי מחיר (7D) -65.57%

Unique Utility (UNQT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00048538. במהלך 24 השעות האחרונות, UNQT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00048324 לבין שיא של $ 0.00051395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNQTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.220548, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00034613.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNQT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-65.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unique Utility (UNQT) מידע שוק

שווי שוק $ 31.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.54K אספקת מחזור 64.94M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Unique Utility הוא $ 31.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNQT הוא 64.94M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.54K.