Unique Network (UNQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00675443 $ 0.00675443 $ 0.00675443 24 שעות נמוך $ 0.00749122 $ 0.00749122 $ 0.00749122 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00675443$ 0.00675443 $ 0.00675443 גבוה 24 שעות $ 0.00749122$ 0.00749122 $ 0.00749122 שיא כל הזמנים $ 0.01608143$ 0.01608143 $ 0.01608143 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00152318$ 0.00152318 $ 0.00152318 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.82% שינוי מחיר (1D) -7.91% שינוי מחיר (7D) -14.99% שינוי מחיר (7D) -14.99%

Unique Network (UNQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00683042. במהלך 24 השעות האחרונות, UNQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00675443 לבין שיא של $ 0.00749122, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01608143, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152318.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNQ השתנה ב +0.82% במהלך השעה האחרונה, -7.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unique Network (UNQ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M אספקת מחזור 197.67M 197.67M 197.67M אספקה כוללת 1,041,977,890.0 1,041,977,890.0 1,041,977,890.0

שווי השוק הנוכחי של Unique Network הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNQ הוא 197.67M, עם היצע כולל של 1041977890.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.12M.