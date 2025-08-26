עוד על UNQ

Unique Network סֵמֶל

Unique Network מחיר (UNQ)

$0.00683042
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Unique Network (UNQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:07:20 (UTC+8)

Unique Network (UNQ) מידע על מחיר (USD)

$ 0.00675443
24 שעות נמוך
$ 0.00749122
גבוה 24 שעות

$ 0.00675443
$ 0.00749122
$ 0.01608143
$ 0.00152318
+0.82%

-7.91%

-14.99%

-14.99%

Unique Network (UNQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00683042. במהלך 24 השעות האחרונות, UNQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00675443 לבין שיא של $ 0.00749122, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01608143, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152318.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNQ השתנה ב +0.82% במהלך השעה האחרונה, -7.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unique Network (UNQ) מידע שוק

$ 1.35M
--
$ 7.12M
197.67M
1,041,977,890.0
שווי השוק הנוכחי של Unique Network הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNQ הוא 197.67M, עם היצע כולל של 1041977890.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.12M.

Unique Network (UNQ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Unique Networkל USDהיה $ -0.000587071801951501.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnique Network ל USDהיה . $ -0.0024896559.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnique Network ל USDהיה $ -0.0029391795.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Unique Networkל USDהיה $ -0.001915401286680699.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000587071801951501-7.91%
30 ימים$ -0.0024896559-36.44%
60 ימים$ -0.0029391795-43.03%
90 ימים$ -0.001915401286680699-21.90%

מה זהUnique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

Unique Network (UNQ) משאב

האתר הרשמי

Unique Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Unique Network (UNQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unique Network (UNQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unique Network.

בדוק את Unique Network תחזית המחיר עכשיו‏!

UNQ למטבעות מקומיים

Unique Network (UNQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Unique Network (UNQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Unique Network (UNQ)

כמה שווה Unique Network (UNQ) היום?
החי UNQהמחיר ב USD הוא 0.00683042 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNQ ל USD?
המחיר הנוכחי של UNQ ל USD הוא $ 0.00683042. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Unique Network?
שווי השוק של UNQ הוא $ 1.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNQ?
ההיצע במחזור של UNQ הוא 197.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNQ?
‏‏UNQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01608143 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNQ?
UNQ ‏‏רשם מחירATL של 0.00152318 USD.
מהו נפח המסחר של UNQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNQ הוא -- USD.
האם UNQ יעלה השנה?
UNQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Unique Network (UNQ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.