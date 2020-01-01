Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) טוקנומיקה
UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can’t easily be explained. It goes beyond “UFO” (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening.
The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
הבנת הטוקנומיקה של Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של UAP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות UAPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את UAPטוקניומיקה, חקרו אתUAPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.