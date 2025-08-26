Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004285 $ 0.00004285 $ 0.00004285 24 שעות נמוך $ 0.00004651 $ 0.00004651 $ 0.00004651 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00004285$ 0.00004285 $ 0.00004285 גבוה 24 שעות $ 0.00004651$ 0.00004651 $ 0.00004651 שיא כל הזמנים $ 0.00111176$ 0.00111176 $ 0.00111176 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003073$ 0.00003073 $ 0.00003073 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.11% שינוי מחיר (1D) -6.14% שינוי מחיר (7D) -9.57% שינוי מחיר (7D) -9.57%

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004365. במהלך 24 השעות האחרונות, UAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004285 לבין שיא של $ 0.00004651, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00111176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003073.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UAP השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -6.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) מידע שוק

שווי שוק $ 40.50K$ 40.50K $ 40.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.50K$ 40.50K $ 40.50K אספקת מחזור 932.53M 932.53M 932.53M אספקה כוללת 932,529,074.144301 932,529,074.144301 932,529,074.144301

שווי השוק הנוכחי של Unidentified Anomalous Phenomena הוא $ 40.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UAP הוא 932.53M, עם היצע כולל של 932529074.144301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.50K.