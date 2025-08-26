Unidentified Anomalous Phenomena מחיר (UAP)
Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004365. במהלך 24 השעות האחרונות, UAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004285 לבין שיא של $ 0.00004651, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00111176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003073.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UAP השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -6.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Unidentified Anomalous Phenomena הוא $ 40.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UAP הוא 932.53M, עם היצע כולל של 932529074.144301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.50K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Unidentified Anomalous Phenomenaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnidentified Anomalous Phenomena ל USDהיה . $ -0.0000076740.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnidentified Anomalous Phenomena ל USDהיה $ +0.0000055159.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Unidentified Anomalous Phenomenaל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.14%
|30 ימים
|$ -0.0000076740
|-17.58%
|60 ימים
|$ +0.0000055159
|+12.64%
|90 ימים
|$ 0
|--
UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can’t easily be explained. It goes beyond “UFO” (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening. The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public.
