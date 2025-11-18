Unicorn Meat מחיר היום

מחיר Unicorn Meat (W🍖) בזמן אמת היום הוא $ 0.0079582, עם שינוי של 4.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ W🍖 ל USD הוא $ 0.0079582 לכל W🍖.

Unicorn Meat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 796,865, עם היצע במחזור של 99.99M W🍖. ב‑24 השעות האחרונות, W🍖 סחר בין $ 0.00767887 (נמוך) ל $ 0.00834392 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01772418, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00259296.

ביצועים לטווח קצר, W🍖 נע ב +0.97% בשעה האחרונה ו -16.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unicorn Meat (W🍖) מידע שוק

שווי שוק $ 796.87K$ 796.87K $ 796.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 796.87K$ 796.87K $ 796.87K אספקת מחזור 99.99M 99.99M 99.99M אספקה כוללת 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

שווי השוק הנוכחי של Unicorn Meat הוא $ 796.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של W🍖 הוא 99.99M, עם היצע כולל של 99990775.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 796.87K.