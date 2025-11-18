UFO Token מחיר היום

מחיר UFO Token (UFO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000836, עם שינוי של 15.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UFO ל USD הוא $ 0.00000836 לכל UFO.

UFO Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,573,614, עם היצע במחזור של 913.41B UFO. ב‑24 השעות האחרונות, UFO סחר בין $ 0.00000801 (נמוך) ל $ 0.00000994 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00011309, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000301.

ביצועים לטווח קצר, UFO נע ב +2.55% בשעה האחרונה ו -36.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UFO Token (UFO) מידע שוק

שווי שוק $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M אספקת מחזור 913.41B 913.41B 913.41B אספקה כוללת 913,412,654,875.7306 913,412,654,875.7306 913,412,654,875.7306

