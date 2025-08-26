Tx24 (TXT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01017937 $ 0.01017937 $ 0.01017937 24 שעות נמוך $ 0.01037889 $ 0.01037889 $ 0.01037889 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01017937$ 0.01017937 $ 0.01017937 גבוה 24 שעות $ 0.01037889$ 0.01037889 $ 0.01037889 שיא כל הזמנים $ 0.059991$ 0.059991 $ 0.059991 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0038026$ 0.0038026 $ 0.0038026 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) +0.12% שינוי מחיר (7D) -26.28% שינוי מחיר (7D) -26.28%

Tx24 (TXT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01025102. במהלך 24 השעות האחרונות, TXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01017937 לבין שיא של $ 0.01037889, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.059991, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0038026.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TXT השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tx24 (TXT) מידע שוק

שווי שוק $ 764.67K$ 764.67K $ 764.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M אספקת מחזור 74.67M 74.67M 74.67M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tx24 הוא $ 764.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TXT הוא 74.67M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.