Tulip Protocol סֵמֶל

Tulip Protocol מחיר (TULIP)

לא רשום

1 TULIP ל USDמחיר חי:

$0.061873
$0.061873$0.061873
-2.40%1D
USD
Tulip Protocol (TULIP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:09:32 (UTC+8)

Tulip Protocol (TULIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.061001
$ 0.061001$ 0.061001
24 שעות נמוך
$ 0.063645
$ 0.063645$ 0.063645
גבוה 24 שעות

$ 0.061001
$ 0.061001$ 0.061001

$ 0.063645
$ 0.063645$ 0.063645

$ 50.22
$ 50.22$ 50.22

$ 0.061001
$ 0.061001$ 0.061001

+1.29%

-2.40%

-21.22%

-21.22%

Tulip Protocol (TULIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.061873. במהלך 24 השעות האחרונות, TULIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061001 לבין שיא של $ 0.063645, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TULIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 50.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.061001.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TULIP השתנה ב +1.29% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tulip Protocol (TULIP) מידע שוק

$ 96.62K
$ 96.62K$ 96.62K

--
----

$ 618.73K
$ 618.73K$ 618.73K

1.56M
1.56M 1.56M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tulip Protocol הוא $ 96.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TULIP הוא 1.56M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 618.73K.

Tulip Protocol (TULIP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tulip Protocolל USDהיה $ -0.00152382781724335.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTulip Protocol ל USDהיה . $ -0.0155883331.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTulip Protocol ל USDהיה $ -0.0258393465.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tulip Protocolל USDהיה $ -0.10670401358055144.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00152382781724335-2.40%
30 ימים$ -0.0155883331-25.19%
60 ימים$ -0.0258393465-41.76%
90 ימים$ -0.10670401358055144-63.29%

מה זהTulip Protocol (TULIP)

Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.

Tulip Protocol (TULIP) משאב

האתר הרשמי

Tulip Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tulip Protocol (TULIP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tulip Protocol (TULIP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tulip Protocol.

בדוק את Tulip Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

TULIP למטבעות מקומיים

Tulip Protocol (TULIP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tulip Protocol (TULIP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TULIP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tulip Protocol (TULIP)

כמה שווה Tulip Protocol (TULIP) היום?
החי TULIPהמחיר ב USD הוא 0.061873 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TULIP ל USD?
המחיר הנוכחי של TULIP ל USD הוא $ 0.061873. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tulip Protocol?
שווי השוק של TULIP הוא $ 96.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TULIP?
ההיצע במחזור של TULIP הוא 1.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TULIP?
‏‏TULIP השיג מחיר שיא (ATH) של 50.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TULIP?
TULIP ‏‏רשם מחירATL של 0.061001 USD.
מהו נפח המסחר של TULIP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TULIP הוא -- USD.
האם TULIP יעלה השנה?
TULIP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TULIP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:09:32 (UTC+8)

Tulip Protocol (TULIP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

