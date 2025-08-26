Tulip Protocol (TULIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.061001 גבוה 24 שעות $ 0.063645 שיא כל הזמנים $ 50.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.061001 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.29% שינוי מחיר (1D) -2.40% שינוי מחיר (7D) -21.22%

Tulip Protocol (TULIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.061873. במהלך 24 השעות האחרונות, TULIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061001 לבין שיא של $ 0.063645, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TULIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 50.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.061001.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TULIP השתנה ב +1.29% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tulip Protocol (TULIP) מידע שוק

שווי שוק $ 96.62K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 618.73K אספקת מחזור 1.56M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tulip Protocol הוא $ 96.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TULIP הוא 1.56M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 618.73K.