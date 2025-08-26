tuki (TUKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00459213$ 0.00459213 $ 0.00459213 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -6.07% שינוי מחיר (7D) -7.32% שינוי מחיר (7D) -7.32%

tuki (TUKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TUKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TUKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00459213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TUKI השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -6.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

tuki (TUKI) מידע שוק

שווי שוק $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K אספקת מחזור 998.88M 998.88M 998.88M אספקה כוללת 998,881,017.113076 998,881,017.113076 998,881,017.113076

שווי השוק הנוכחי של tuki הוא $ 20.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TUKI הוא 998.88M, עם היצע כולל של 998881017.113076. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.98K.