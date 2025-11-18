TTAJ מחיר היום

מחיר TTAJ (TTAJ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00291394, עם שינוי של 2.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TTAJ ל USD הוא $ 0.00291394 לכל TTAJ.

TTAJ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 323,447, עם היצע במחזור של 111.00M TTAJ. ב‑24 השעות האחרונות, TTAJ סחר בין $ 0.00282198 (נמוך) ל $ 0.0030418 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00996565, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00217406.

ביצועים לטווח קצר, TTAJ נע ב +0.79% בשעה האחרונה ו -2.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TTAJ (TTAJ) מידע שוק

שווי שוק $ 323.45K$ 323.45K $ 323.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 323.45K$ 323.45K $ 323.45K אספקת מחזור 111.00M 111.00M 111.00M אספקה כוללת 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TTAJ הוא $ 323.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TTAJ הוא 111.00M, עם היצע כולל של 111000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 323.45K.