TruthAiSwarm מחיר היום

מחיר TruthAiSwarm (TRUTHAI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRUTHAI ל USD הוא -- לכל TRUTHAI.

TruthAiSwarm כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,304, עם היצע במחזור של 979.29M TRUTHAI. ב‑24 השעות האחרונות, TRUTHAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TRUTHAI נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +4.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) מידע שוק

שווי שוק $ 43.30K$ 43.30K $ 43.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.30K$ 43.30K $ 43.30K אספקת מחזור 979.29M 979.29M 979.29M אספקה כוללת 979,294,264.712274 979,294,264.712274 979,294,264.712274

שווי השוק הנוכחי של TruthAiSwarm הוא $ 43.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUTHAI הוא 979.29M, עם היצע כולל של 979294264.712274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.30K.