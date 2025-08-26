TROPPY (TROPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00000878$ 0.00000878 $ 0.00000878 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.50% שינוי מחיר (1D) +1.14% שינוי מחיר (7D) -7.57% שינוי מחיר (7D) -7.57%

TROPPY (TROPPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TROPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TROPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TROPPY השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, +1.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TROPPY (TROPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 58.06K$ 58.06K $ 58.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.06K$ 58.06K $ 58.06K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,689,999,999.9999 420,689,999,999.9999 420,689,999,999.9999

שווי השוק הנוכחי של TROPPY הוא $ 58.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TROPPY הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420689999999.9999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.06K.