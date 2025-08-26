trilly (TRILLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00295799$ 0.00295799 $ 0.00295799 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.23% שינוי מחיר (7D) +6.23%

trilly (TRILLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRILLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRILLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00295799, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRILLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

trilly (TRILLY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,540.0 999,997,540.0 999,997,540.0

שווי השוק הנוכחי של trilly הוא $ 16.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRILLY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997540.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.10K.