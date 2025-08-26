Transhuman Coin (THC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00158293 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.76% שינוי מחיר (1D) -5.25% שינוי מחיר (7D) +7.37%

Transhuman Coin (THC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00158293, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THC השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -5.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Transhuman Coin (THC) מידע שוק

שווי שוק $ 697.05K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 697.05K אספקת מחזור 6.83B אספקה כוללת 6,829,107,199.057901

שווי השוק הנוכחי של Transhuman Coin הוא $ 697.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THC הוא 6.83B, עם היצע כולל של 6829107199.057901. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 697.05K.