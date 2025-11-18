Transfidelity מחיר היום

מחיר Transfidelity (FIDEL) בזמן אמת היום הוא $ 0.277967, עם שינוי של 2.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIDEL ל USD הוא $ 0.277967 לכל FIDEL.

Transfidelity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 277,967, עם היצע במחזור של 1.00M FIDEL. ב‑24 השעות האחרונות, FIDEL סחר בין $ 0.268215 (נמוך) ל $ 0.286929 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.8633, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.268215.

ביצועים לטווח קצר, FIDEL נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו -21.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Transfidelity (FIDEL) מידע שוק

שווי שוק $ 277.97K$ 277.97K $ 277.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 277.97K$ 277.97K $ 277.97K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

