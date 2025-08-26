עוד על TRKX

TRKX מידע על מחיר

TRKX מסמך לבן

TRKX אתר רשמי

TRKX טוקניומיקה

TRKX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Trakx סֵמֶל

Trakx מחיר (TRKX)

לא רשום

1 TRKX ל USDמחיר חי:

$0.0012325
$0.0012325$0.0012325
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Trakx (TRKX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:34:49 (UTC+8)

Trakx (TRKX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00121364
$ 0.00121364$ 0.00121364
24 שעות נמוך
$ 0.00137958
$ 0.00137958$ 0.00137958
גבוה 24 שעות

$ 0.00121364
$ 0.00121364$ 0.00121364

$ 0.00137958
$ 0.00137958$ 0.00137958

$ 0.056939
$ 0.056939$ 0.056939

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-8.15%

+31.30%

+31.30%

Trakx (TRKX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0012325. במהלך 24 השעות האחרונות, TRKX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121364 לבין שיא של $ 0.00137958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRKXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.056939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRKX השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -8.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trakx (TRKX) מידע שוק

$ 880.28K
$ 880.28K$ 880.28K

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

714.38M
714.38M 714.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Trakx הוא $ 880.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRKX הוא 714.38M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.

Trakx (TRKX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Trakxל USDהיה $ -0.000109366205895854.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrakx ל USDהיה . $ +0.0006366361.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrakx ל USDהיה $ +0.0010183165.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Trakxל USDהיה $ +0.0004217731000511475.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000109366205895854-8.15%
30 ימים$ +0.0006366361+51.65%
60 ימים$ +0.0010183165+82.62%
90 ימים$ +0.0004217731000511475+52.02%

מה זהTrakx (TRKX)

Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Trakxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Trakx (TRKX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trakx (TRKX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trakx.

בדוק את Trakx תחזית המחיר עכשיו‏!

TRKX למטבעות מקומיים

Trakx (TRKX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trakx (TRKX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRKX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Trakx (TRKX)

כמה שווה Trakx (TRKX) היום?
החי TRKXהמחיר ב USD הוא 0.0012325 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRKX ל USD?
המחיר הנוכחי של TRKX ל USD הוא $ 0.0012325. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Trakx?
שווי השוק של TRKX הוא $ 880.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRKX?
ההיצע במחזור של TRKX הוא 714.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRKX?
‏‏TRKX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.056939 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRKX?
TRKX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRKX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRKX הוא -- USD.
האם TRKX יעלה השנה?
TRKX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRKX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:34:49 (UTC+8)

Trakx (TRKX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.