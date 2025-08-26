Trakx (TRKX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00121364 $ 0.00121364 $ 0.00121364 24 שעות נמוך $ 0.00137958 $ 0.00137958 $ 0.00137958 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00121364$ 0.00121364 $ 0.00121364 גבוה 24 שעות $ 0.00137958$ 0.00137958 $ 0.00137958 שיא כל הזמנים $ 0.056939$ 0.056939 $ 0.056939 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -8.15% שינוי מחיר (7D) +31.30% שינוי מחיר (7D) +31.30%

Trakx (TRKX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0012325. במהלך 24 השעות האחרונות, TRKX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121364 לבין שיא של $ 0.00137958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRKXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.056939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRKX השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -8.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trakx (TRKX) מידע שוק

שווי שוק $ 880.28K$ 880.28K $ 880.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור 714.38M 714.38M 714.38M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Trakx הוא $ 880.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRKX הוא 714.38M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.